Появились кадры прилета в Москву эвакуированных из Ливана россиян

Спецборотом прибыли 73 человека, среди них 33 ребенка.
Константин Денисов 22-04-2026 03:47
© Фото: ТРК «Звезда»

Спецборт МЧС России доставил в Москву 73 гражданина России, эвакуированных из Ливана. Кадры прибытия россиян домой оказались в распоряжении телеканала «Звезда».

Среди прилетевших на родину - 33 ребенка. Самолет забрал тех, кто не пожелал находиться в зоне боевых действий на Ближнем Востоке. Они поделились своими эмоциями от происходящего в Ливане.

«Эмоции - самые положительные. Во-первых, хочется сказать огромное спасибо нашей стране и, прежде всего, нашему президенту и нашему народу. Потому что в эту войну ни одна страна, кроме Российской Федерации, не помогла своим гражданам. Все только ограничились тем, что предупредили своих людей на территории Ливана, чтобы они покинули вовремя эту страну. Кроме России», - поделилась жительница Ливана Марина Каткова.

На вопрос о реакции на бомбежки Марина ответила, что русские люди сильны духом и ничего не боятся. Она добавила, что всегда готова прийти на помощь пострадавшим от боевых столкновений.

Мадлен Абухамдан рассказала о том, что о части целей израильская сторона не предупреждала, и попасть могло в любой дом. Именно поэтому она ощущала страх и покинула страну, как только появилась такая возможность.

Проживающая в Ливане с детьми Екатерина отметила высокий уровень организации эвакуации. По ее словам, дети были счастливы лишний раз увидеться с бабушкой.

#Москва #ливан #эвакуация #наш эксклюзив
