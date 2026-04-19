Лукашенко заинтересовался изобретенным в Белоруссии лазером для сжигания БПЛА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет посмотреть на изобретенный в стране лазер, который способен сбивать беспилотники на расстоянии до 1,5 км. Фрагмент его речи показал канал ОНТ.

Глава государства заметил, что ни одно государство не способно полностью уберечь себя от атак дронов. Однако новейшие разработки позволяют свести последствия к минимуму.

«Но систему какую-то надо выработать. Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный. Министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник», - сказал Лукашенко во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ.

Речь идет о комплексе «Шафран». Его разработали в Государственном военно-промышленном комитете Белоруссии. Там же провели испытания, которые доказали эффективность нового способа борьбы с БПЛА.

«Шафран» позволяет постоянно мониторить воздушное пространство на расстоянии до 4,5 км и сбивать цели задолго до непосредственной угрозы.

