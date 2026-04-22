МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аллерголог предупредила о начале цветения березы в России

Проявление аллергии у людей может быть похоже на вирусную инфекцию с такими симптомами, как першение в горле или заложенность носа.
Андрей Юдин 22-04-2026 23:58
© Фото: Bernd Weißbrod, dpa, Global Look Press

Начался период цветения березы, пыльца которой является распространенным аллергеном в России. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина в разговоре с RT.

Специалист отметила, что аллергия на пыльцу проявляется с симптомами, похожими на респираторную вирусную инфекцию: заложенность носа, першение в горле, кашель, иногда обильные выделения из носа и зуд глаз. Из-за этой проблемы пациенты несвоевременно обращаются за помощью.

В беседе врач отметила, что если не пролечить аллергию на пыльцу березы вовремя, то у человека разовьется перекрестная пищевая аллергия. Она будет проявляться не в определенный период, а на аллергены, содержащие косточки: яблоки, груши, персики, абрикосы, черешню. При этом пройти проверку на поллиноз - аллергию на пыльцу растений - несложно. Ее легко диагностируют.

Ранее в разговоре со «Звездой» пульмонолог Минздрава Наталья Коповая дала советы аллергикам на пик цветения орешника, ольхи и березы в России.

#аллергия #здоровье #врач #пыльца
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 