Аллерголог предупредила о начале цветения березы в России

Начался период цветения березы, пыльца которой является распространенным аллергеном в России. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина в разговоре с RT.

Специалист отметила, что аллергия на пыльцу проявляется с симптомами, похожими на респираторную вирусную инфекцию: заложенность носа, першение в горле, кашель, иногда обильные выделения из носа и зуд глаз. Из-за этой проблемы пациенты несвоевременно обращаются за помощью.

В беседе врач отметила, что если не пролечить аллергию на пыльцу березы вовремя, то у человека разовьется перекрестная пищевая аллергия. Она будет проявляться не в определенный период, а на аллергены, содержащие косточки: яблоки, груши, персики, абрикосы, черешню. При этом пройти проверку на поллиноз - аллергию на пыльцу растений - несложно. Ее легко диагностируют.

Ранее в разговоре со «Звездой» пульмонолог Минздрава Наталья Коповая дала советы аллергикам на пик цветения орешника, ольхи и березы в России.