В Баку суд приговорил россиянина Вайсеро к четырем годам тюрьмы

В Баку суд приговорил задержанного по делу Александра Васейро к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщило издание Minval.

«Следствием установлено, что он действовал в составе группы лиц по предварительному сговору и легализовал крупную сумму денежных средств. Речь идет о деньгах, полученных через незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны», - говорится в материале.

Отмечается, что таким образом осужденный легализовал 727 тысяч манат (около 427,7 тысяч долларов - Прим. ред.). А для сокрытия источников дохода он переводил частями деньги на банковские карты, которые были оформлены на разные лица.

Напомним, 1 июля 2025 года азербайжданские силовики задержали в Баку россиян, которые якобы причастны к транзиту запрещенных веществ из Ирана. Как сообщает РИА Новости, информация появилась на фоне недружественных действий местных правоохранителей в адрес российских и азербайджанских журналистов агентства Sputnik.