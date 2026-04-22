Апрельская метель в Мурманске: дороги замело, а ветер сбивает жителей с ног

Синоптики отмечают, что этому шторму предшествовала аномально ранняя и теплая весна.
Дарья Неяскина 22-04-2026 21:20
© Фото: ТРК «Звезда»

В Мурманской области разыгралась мощная непогода. Местный блогер и энтузиаст погоды Виталий Макаров, которого в регионе называют народным синоптиком, вел прямую трансляцию прямо из эпицентра стихии.

«Ооо, нас накрыло, нас накрыло. Главное, не потерять сейчас петличку. Железно больше 20, если вообще меня слышно»,-  комментирует он происходящее.

В Мурманске, по словам жителей, порывы буквально валят с ног. Спасатели разослали на телефоны горожан сообщения с рекомендацией не выходить из дома без крайней необходимости. Такая сила ветра - до 29 метров в секунду - редкость даже для суровой зимы на Кольском полуострове, а уж для апреля - тем более. Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Еще днем ранее тротуары и дороги были сухими и почти без снега, а теперь они покрылись коркой льда.

Введены ограничения для всех видов транспорта на пути в Териберку. Причина - метель, сильный ветер и практически нулевая видимость. Пока неизвестно, надолго ли закрыта трасса.

Те, кто успел выехать на побережье утром до введения ограничений, засняли обстановку на дороге. А спустя семь часов дорожники во время инспекции показали полотно в совершенно другом состоянии.

«От Нивы отошел десять метров, ничего не видно. Ветер 26 метров в секунду, больно щекам», -рассказывает один из водителей.

Синоптики отмечают, что этому шторму предшествовала аномально ранняя и теплая весна. Еще неделю назад в Мурманске фиксировали +13°C  - рекорд для апреля. О резкой смене погоды северян предупреждали не раз, но многие остались при своем мнении. Результатом осталось много аварий на ключевых перекрестках.  Автомобили, особенно те, кто уже переобулся на летнюю резину, буксуют. Целые цепочки машин не могут преодолеть даже небольшие подъемы, из-за этого возникают пробки.

Плохая погода в Мурманской области пока не отступает. Сильный ветер и снег прогнозируют и на следующий день.

 

