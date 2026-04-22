Армия США усилила базу в Саудовской Аравии антидроновой системой Sky Map

Ранее база Принц Султан подвергалась атакам со стороны беспилотников и ракет.
Глеб Владовский 22-04-2026 18:06
© Фото: Cpl. Juan Torres, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американские военные усилили военную базу в Саудовской Аравии, оснастив ее украинской антидроновой системой Sky Map. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что систему запустили на базе Принц Султан, которая ранее подвергалась ударам дронов и ракет. Технология способна обнаруживать приближающиеся аппараты и отправлять перехватчики для их уничтожения, пишет Life.

Отмечается, что использование зарубежной системы может говорить о необходимости дополнительного усиления систем противовоздушной обороны США.

Ранее сообщалось, что Иран с помощью беспилотников атаковал американские военные корабли в ответ на обстрел своего контейнеровоза в Оманском заливе. По информации Tasnim, Исламская Республика и дальше будет отвечать на факты нарушения перемирия со стороны Вашингтона.

#в стране и мире #сша #Саудовская Аравия #Иран #база сша #антидроновая система
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
