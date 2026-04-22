Армия США усилила базу в Саудовской Аравии антидроновой системой Sky Map

Американские военные усилили военную базу в Саудовской Аравии, оснастив ее украинской антидроновой системой Sky Map. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что систему запустили на базе Принц Султан, которая ранее подвергалась ударам дронов и ракет. Технология способна обнаруживать приближающиеся аппараты и отправлять перехватчики для их уничтожения, пишет Life.

Отмечается, что использование зарубежной системы может говорить о необходимости дополнительного усиления систем противовоздушной обороны США.

Ранее сообщалось, что Иран с помощью беспилотников атаковал американские военные корабли в ответ на обстрел своего контейнеровоза в Оманском заливе. По информации Tasnim, Исламская Республика и дальше будет отвечать на факты нарушения перемирия со стороны Вашингтона.