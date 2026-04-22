В Пхеньяне состоялась встреча главы МВД России Колокольцева с Чо Ён Воном

Колокольцев и Чо Ён Вон обсудили взаимодействие между ведомствами обеих стран, а также подчеркнули нацеленность Москвы и Пхеньяна на создание многополярного миропорядка, свободного от влияния Запада.
Глеб Владовский 22-04-2026 17:04
© Фото: МВД России

В Пхеньяне глава МВД России Владимир Колокольцев провел встречу с председателем президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Чо Ён Воном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что российский министр высоко оценил взаимодействие Москвы и Пхеньяна в ООН.

«Оно основано на совпадении или близости позиций по большинству вопросов глобальной повестки дня. Такой подход в полной мере отвечает положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, отражая нацеленность двух стран на создание нового многополярного миропорядка, свободного от диктата стран Запада», - говорится в заявлении МВД России.

Также Колокольцев отметил, что ведется интенсивное взаимодействие между МВД России и МОБ КНДР. Так, в ходе переговоров с корейским коллегой подписана межведомственная Программа обмена делегациями на 2026-2027 годы.

Ранее сообщалось, что на границе России и КНДР прошла стыковка пролетного строения автомобильного моста. Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, открытие движения по нему планируется уже в июне 2026 года.

#в стране и мире #КНДР #пхеньян #МВД России #владимир колокольцев
