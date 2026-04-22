МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Беспилотники-камикадзе сорвали ротацию ВСУ на Добропольском направлении

Как отмечают в Минобороны России, каждый успешный вылет позволяет нарушать логистические цепочки, лишая врага возможности перебрасывать резервы к линии боевого соприкосновения.
22-04-2026 16:34
© Фото: Минобороны России

Расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Операторы FPV-дронов продолжают отслеживать передвижение противника - как на открытых участках дорог, так и в лесополосах и населенных пунктах. Во время одной из таких операций разведывательные беспилотники зафиксировали группу украинских военнослужащих, пытавшихся провести смену личного состава и доставить боеприпасы на передовые позиции.

Координаты целей оперативно передали ударным расчетам. Дроны вышли в заданный район и точечными ударами поразили обнаруженные цели.

Судя по кадрам объективного контроля, противник пытался рассредоточиться и укрыться в лесистой местности и вдоль дорог, однако это не помогло избежать поражения.

В Минобороны отметили, что даже применение маскировки и средств радиоэлектронной борьбы не позволяет ВСУ эффективно скрываться от беспилотной разведки. Удары по таким целям нарушают снабжение и срывают переброску резервов к линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #Дроны-камикадзе #ротация #добропольское направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 