Беспилотники-камикадзе сорвали ротацию ВСУ на Добропольском направлении

Расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Операторы FPV-дронов продолжают отслеживать передвижение противника - как на открытых участках дорог, так и в лесополосах и населенных пунктах. Во время одной из таких операций разведывательные беспилотники зафиксировали группу украинских военнослужащих, пытавшихся провести смену личного состава и доставить боеприпасы на передовые позиции.

Координаты целей оперативно передали ударным расчетам. Дроны вышли в заданный район и точечными ударами поразили обнаруженные цели.

Судя по кадрам объективного контроля, противник пытался рассредоточиться и укрыться в лесистой местности и вдоль дорог, однако это не помогло избежать поражения.

В Минобороны отметили, что даже применение маскировки и средств радиоэлектронной борьбы не позволяет ВСУ эффективно скрываться от беспилотной разведки. Удары по таким целям нарушают снабжение и срывают переброску резервов к линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.