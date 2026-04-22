Эксперт допустил возможную утрату странами ЕС части суверенитета

Сценарий подчинения Евросоюзом национальных правительств блока может воплотиться в жизнь. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По его словам, период, когда Виктор Орбан занимал должность премьер-министра Венгрии, ясно показал слабость системы принятия решений в ЕС путем консенсуса. Это и стало краеугольным камнем в вопросе «переосмысления» блока.

«Она крайне неустойчивая и оказывается бессильной перед проявлением суверенитета со стороны даже буквально единичных стран. В связи с этим вопрос о необходимости реформирования Европейского союза, отъема последних элементов национального суверенитета для евробюрократии стал абсолютно очевиден и актуален», - уточнил эксперт.

Семибратов также отметил, что в Брюсселе возлагали надежды на победу Петера Мадьяра на парламентских выборах, которая, по их сценарию, должна была упростить процесс лишения суверенитета стран ЕС. Однако стало понятно, что избранный премьер будет защищать интересы Будапешта.

«Конечно же, политика Брюсселя грозит снова потерпеть неудачу, потому что они ставили на Мадьяра, рассчитывали на его победу и скорое принятие всех необходимых решений... Вопрос дальнейшего ограничения суверенитета крайне актуален для Европейского союза», - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о важности переосмысления Евросоюза, обособленного от влияния России, Китая и Турции. По ее словам, блоку также необходимо изменить принцип принятия решений.