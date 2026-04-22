Politico: США разделили союзников по НАТО на «хороших» и «плохих»

Вашингтон составил перечень государств-членов НАТО, распределив их по категориям «хорошие» и «плохие» в зависимости от того, насколько активно они поддерживают политику США и вносят вклад в дела альянса. Об этом рассказала газета Politico.

Как пишет издание, в администрации президента Дональда Трампа создали своего рода рейтинг «непослушных» и «приятных» стран НАТО. Это делается, чтобы найти расправу против тех, кто отказался поддерживать военную операцию США против Ирана.



По данным источников, данная инициатива была подготовлена американскими чиновниками еще до апрельского визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон. Аналитики оценили вклад каждого партнера в коллективную безопасность и разбили их по уровням достоинств.



«Это последний признак того, что президент Дональд Трамп планирует выполнить свои угрозы в адрес союзников, которые не будут следовать его указаниям. И это еще один удар по и без того ослабленному альянсу», - подчеркивает Politico.

Уточняется, что пока держится в секрете, какие именно меры повлечет попадание в черный список. США прорабатывает разные варианты наказаний. Новая концепция может позволить США сократить военное присутствие в отдельных европейских странах, ограничить участие в совместных учениях. А также поменять продажи вооружений - забирать их у «плохих» союзников и передавать «хорошим».

Ранее сообщалось, что военные действия против Ирана ведут к быстрому расколу между США и большинством стран мира. Влияние Америки ослабевает, а ее связи с другими государствами становятся все более напряженными.