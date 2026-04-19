Послы ЕС утвердили Украине кредит в 90 млрд евро и 20-й пакет санкций

Дарья Неяскина 22-04-2026 14:42
© Фото: IMAGOChristian Ditsch, Global Look Press

Послы стран Евросоюза утвердили предоставление Украине кредита в объеме 90 миллиардов евро, а также согласовали уже 20-й по счету пакет антироссийских санкций. Об этом 22 апреля передает агентство Reuters со ссылкой на кипрское председательство.

«Послы утвердили кредит в €90 млрд для Киева и 20-й пакет санкций против России»,- рассказало издание.

Также уточняется, что Евросоюз  надеется на отзыв возражений со стороны Словакии и Венгрии. Это станет возможным после того, как возобновится доставка топлива через нефтепровод «Дружба».

Сегодня министр экономики Словакии Дениса Сакова проинформировала, что восстановление прокачки нефти в республику по данному трубопроводу прогнозируется утром в четверг, 23 апреля.

В этот же день ЕС сообщили, что рассматривает возможность введения ограничений против Грузии из-за подавления оппозиций и независимых средств массовой информации. 

