МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова заявила о желании Зеленского «всех замазать кровью»

Так она отреагировала на признание главы киевского режима, что морские беспилотники ВСУ помогли создать страны НАТО.
22-04-2026 14:21
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Глава киевского режима Владимир Зеленский действовал по стандартной логике преступника, когда благодарил союзников из числа стран НАТО за помощь в создании морских дронов. Он хотел замазать всех кровью и организовать круговую поруку, заявила «Звезде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Представить себя не отщепенцем и единоличным уродом, а показать, что он как бы в группе цивилизованных. А на самом деле те же самые "цивилизованные" давно расчеловечились. Они снабжают его огромным количеством денег, дают ему оружие и придумывают новые схемы и планы», - объяснила дипломат.

Накануне Зеленский поблагодарил «своих партнеров» за помощь в создании морских дронов, в частности Великобританию, Норвегию и Нидерланды. При этом ранее ГУР и СБУ заявляли, что эти дроны - «украинская разработка, в целом мире не существовало альтернативы», «оружие украинского производства» и «инновационная разработка ГУР».

#НАТО #Мария Захарова #МИД РФ #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #морские беспилотники
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 