Глава киевского режима Владимир Зеленский действовал по стандартной логике преступника, когда благодарил союзников из числа стран НАТО за помощь в создании морских дронов. Он хотел замазать всех кровью и организовать круговую поруку, заявила «Звезде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Представить себя не отщепенцем и единоличным уродом, а показать, что он как бы в группе цивилизованных. А на самом деле те же самые "цивилизованные" давно расчеловечились. Они снабжают его огромным количеством денег, дают ему оружие и придумывают новые схемы и планы», - объяснила дипломат.

Накануне Зеленский поблагодарил «своих партнеров» за помощь в создании морских дронов, в частности Великобританию, Норвегию и Нидерланды. При этом ранее ГУР и СБУ заявляли, что эти дроны - «украинская разработка, в целом мире не существовало альтернативы», «оружие украинского производства» и «инновационная разработка ГУР».