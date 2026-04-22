Володин обвинил спецслужбы Киева из-за оскорбительных видео про учителей

Спикер Госдумы подчеркнул, что так детей втягивают в противоправные действия.
Дима Иванов 22-04-2026 12:50
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Оскорбительные видео про учителей в соцсетях распространяются при участии украинских спецслужб, которые втягивают детей в опасные коммуникации и противоправные действия через игру.

«Таким образом они используют детей для привлечения аудитории на свои ресурсы», - написал Володин, подчеркнув, что так спецслужбы транслируют деструктивный контент.

Участие в подобных трендах, предупредил Володин, может привести к серьезным последствиям, это нужно понимать школьникам и родителям. Володин также призвал ресурсы своевременно реагировать на появление запрещенного контента.

Речь идет о тренде в TikTok, когда школьники монтируют фотографии учителей под перечисление имен героев сериала «Очень странные дела», при этом в аудиодорожке к последней фотографии звучат нецензурные выражения.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
