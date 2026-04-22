МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Красной площади временно закроют Мавзолей Ленина

Это может быть связано с подготовкой к Параду Победы 9 Мая.
Тимур Юсупов 22-04-2026 11:36
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Мавзолей Ленина в Москве временно приостановит работу с 23 апреля по 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны.

«С 23 апреля по 17 мая 2026 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина осуществляться не будет», - заявили в ведомстве.

Отмечается также, что для посещения будет закрыт и некрополь у Кремлевской стены. Официальных причин введения данных мер пока что не оглашалось, однако, вероятнее всего, доступ граждан в Маволей приостановят для проведения подготовки к Параду Победы 9 Мая.

В прошлом году Мавзолей Ленина был закрыт с 23 апреля по 19 мая.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 