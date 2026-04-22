На Красной площади временно закроют Мавзолей Ленина

Мавзолей Ленина в Москве временно приостановит работу с 23 апреля по 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны.

«С 23 апреля по 17 мая 2026 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина осуществляться не будет», - заявили в ведомстве.

Отмечается также, что для посещения будет закрыт и некрополь у Кремлевской стены. Официальных причин введения данных мер пока что не оглашалось, однако, вероятнее всего, доступ граждан в Маволей приостановят для проведения подготовки к Параду Победы 9 Мая.

В прошлом году Мавзолей Ленина был закрыт с 23 апреля по 19 мая.