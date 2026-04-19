Расчет беспилотников группировки войск «Запад» уничтожил вражескую самоходную гаубицу в Харьковской области. Также среди целей минометные точки, пункты управления БПЛА и огневые позиции противника. Наши военнослужащие производят дроны там же, на позициях, в подземной мастерской. Все детали печатают на 3D-принтере.

«Выявляем с помощью воздушной разведки огневые позиции противника, миномётные точки, пункты управления беспилотных систем и успешно их уничтожаем. Самой лакомой целью был «Краб», самоходное орудие», - рассказал начальник службы БПС 275-го самоходного артиллерийского полка с позывным Авангард.

После встречи с нашей «птичкой» от польской самоходной гаубицы остается лишь груда металла. Это одна из целей, которые ежедневно поражают дроноводы 275-го самоходного артиллерийского полка. Счет вылетов в день идет на десятки. Производство беспилотников налажено прямо на позициях.

«Делаем рамы, ноги, сбросы ну и всякие контейнеры для переноски бк. Раньше у ребят были катушки без ножек. Ребята использовали кирпичи или какие-то ящики для взлета. Это было неудобно. Я им спроектировал ножки под катушку. Они с ней соединяются. Ребята выставляют - и полетели», - объяснил техник БЛС 275-го самоходного артиллерийского полка с позывным Крот.

С помощью 3D-печати и программ моделирования Крот превращает пластик в инженерные решения. В его распоряжении целый ряд принтеров. Пока на одном печатается колба для катушки, на другом уже на готовую наматывается оптоволокно. Работа ведется круглосуточно. Благодаря обратной связи от операторов, техник расчета беспилотных систем доводит «птички» до совершенства.

«Техник забирает катушки и волокно. Собирает. К конструкции напаивает конвектора. Здесь же все подключаем, проверяем сразу же видео. Всё это собираем и отдаем ребятам, которые уже непосредственно занимаются боевой работой на позициях», - сообщил инструктор службы БПС с позывным Белгород.

В подземной инженерной мастерской вторую жизнь обретают и подбитые вражеские дроны. Наши бойцы научились перепрограммировать трофейные «птички», а затем отправлять обратно на позиции ВСУ. Расчет беспилотных систем, в том числе, - и глаза своего подразделения.

Работу 275-го самоходного артиллерийского полка удаленно от линии боевого соприкосновения контролируют в командном пункте. На экранах вся оперативная информация в режиме реального времени.

Расчет поддерживает наступление штурмовых подразделений в Харьковской области. За последние сутки подразделения группировки войск «Запад» нанесли удары по силам ВСУ в районах Боровой. Также силы «Запада» нанесли удары по Красному Лиману и Лозовому в ДНР. Группировка войск уничтожила склады боеприпасов ВСУ, бронеавтомобили и артиллерию. За сутки на этом направлении противник потерял больше 200 военнослужащих. Работа беспилотников позволяет выявлять цели в глубине обороны, нарушать снабжение и снижать возможности украинских боевиков к сопротивлению.