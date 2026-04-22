Politico: Мадьяр собрался укрепить связи Венгрии с Австрией ради влияния в ЕС

Издание Politico сообщило, что избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр планирует укрепить связи с Австрией и другими странами Центральной Европы, чтобы повысить влияние региона в Брюсселе. Политик опирается на общее имперское прошлое и экономические связи времен Австро-Венгерской империи конца XIX века.

«Мы когда-то были одной страной, и Австрия остается ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, а также культурным и экономическим причинам», - заявил Мадьяр после победы над Виктором Орбаном на парламентских выборах в Венгрии в начале апреля.

Мадьяр подчеркнул, что такое сближение отвечает интересам всех вовлеченных стран.

«Я считаю, что это в интересах каждой страны, включая Австрию и Венгрию. Поэтому я надеюсь, что мы сможем добиться здесь прогресса», - добавил он.

По данным Politico, Мадьяр видит будущее Венгрии в составе усиленного блока центральноевропейских государств с похожими консервативными взглядами на миграцию, энергетику и другие вопросы. Он предложил объединить Вышеградскую группу со Славковским форматом, в который входят Австрия, Чехия и Словакия. В начале мая политик запланировал первые зарубежные поездки в Варшаву и Вену.

Австрия уже давно выступает за более тесное сотрудничество с Венгрией и другими странами региона. Экономические связи между двумя странами остаются очень сильными - Австрия занимает второе место среди инвесторов в Венгрию после Германии, а десятки тысяч венгров работают в Австрии.

В состав Австро-Венгрии входили Австрия, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, части Польши, Украины, Сербии, Румынии и даже Италии. Империя распалась в 1918 году на фоне поражения в Первой мировой войне, экономического кризиса и роста национальных движений.