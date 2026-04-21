Трое японских военных погибли при взрыве танка во время учений

Три человека погибли, один ранен в результате взрыва одного из танков на военном полигоне в префектуре Оито в Японии, сообщает телеканал CNA. ЧП произошло с основным танком японской армии Type 10.

Экипаж танка проводил учебные стрельбы на полигоне Сил самообороны Японии, когда произошел взрыв. Двое мужчин в возрасте 45 и 28 лет погибли на месте. У 32-летнего мужчины произошла остановка сердца, он умер в больнице. Также госпитализировали 21-летнюю женщину, она находится в сознании.

Причиной взрыва, предварительно, стала детонация одного из снарядов. Силы самообороны Японии заявили, что в настоящее время собирают информацию для выяснения причин и деталей аварии.