МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трое японских военных погибли при взрыве танка во время учений

Предварительно, детонировал один из снарядов.
Дима Иванов 21-04-2026 08:45
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Global Look Press

Три человека погибли, один ранен в результате взрыва одного из танков на военном полигоне в префектуре Оито в Японии, сообщает телеканал CNA. ЧП произошло с основным танком японской армии Type 10.

Экипаж танка проводил учебные стрельбы на полигоне Сил самообороны Японии, когда произошел взрыв. Двое мужчин в возрасте 45 и 28 лет погибли на месте. У 32-летнего мужчины произошла остановка сердца, он умер в больнице. Также госпитализировали 21-летнюю женщину, она находится в сознании.

Причиной взрыва, предварительно, стала детонация одного из снарядов. Силы самообороны Японии заявили, что в настоящее время собирают информацию для выяснения причин и деталей аварии.

#в стране и мире #учения #взрыв #Япония #азия #Оито
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 