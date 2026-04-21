Мадьяр не исключил вероятность ареста Нетаньяху в случае его визита в Венгрию

По словам политика, Будапешт не выходил из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест израильского премьера.
Тимур Юсупов 21-04-2026 07:11
© Фото: Attila Volgyi, XinHua, Global Look Press

Избранный на пост нового премьер-министра Венгрии политик Петер Мадьяр допустил возможность задержания главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в страну. Об этом лидер партии «Тиса» заявил в эфире телеканала MTV.

Отвечая на вопрос журналиста о том, лидеры каких стран посетят торжественное мероприятие по случаю 70-летней годовщины революции 1956 года, Мадьяр ответил, что его приглашение распространяется на всех глав государств без исключения, однако призвал Нетаньяху не забывать, что Будапешт не выходил из Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест израильского премьера.

«Я совершенно ясно сказал израильскому премьер-министру: мы не выходим из МУС. Если страна является членом Международного уголовного суда и на ее территорию въезжает человек, находящийся в розыске, то он должен быть задержан. И мне не нужно все это объяснять по телефону - я полагаю, что каждый глава государства или правительства знает эти правовые нормы», - заявил политик.

Ордер на арест Нетаньяху был выдан МУС 21 ноября 2024 года. Главу израильского правительства обвиняют в том, что он несет ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные ЦАХАЛ на палестинских территориях.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении уничтожить город Бинт-Джбейль на юге Ливана. Он считает его оплотом шиитского движения «Хезболла».

#в стране и мире #Израиль #Биньямин Нетаньяху #Венгрия #международный уголовный суд #МУС #премьер-министр венгрии #петер мадьяр
