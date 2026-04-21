МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД РФ обвинили ЕС в дискриминации и отмене всего русского

Так в ведомстве охарактеризовали визовые ограничения для граждан РФ.
Дима Иванов 21-04-2026 07:01
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Global Look Press

Ужесточение Евросоюзом правил выдачи шенгенских виз гражданам России является проявлением дискриминации по национальному признаку и демонстрирует двойные стандарты Брюсселя. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Ужесточение <...> является очередным проявлением дискриминации по национальному признаку, элементом продвигаемой Брюсселем культуры отмены всего русского, демонстрацией ЕСовского лицемерия и двойных стандартов», - подчеркнул дипломат.

Он также заявил, что Евросоюз окончательно дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека. По словам Грушко, ужесточение визовых правил затрагивает, прежде всего, обычных граждан России.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия перестала выдавать россиянам шенгенские мультивизы. Граждан России вынудили обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз.

Кроме того, все заявления на получение виз от граждан России будут проходить более тщательную проверку, которую в Евросоюзе объясняют необходимостью минимизировать возможные риски для безопасности объединения.

#в стране и мире #ЕС #МИД РФ #Еврокомиссия #визы #мультивизы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 