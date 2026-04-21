В МИД РФ обвинили ЕС в дискриминации и отмене всего русского

Ужесточение Евросоюзом правил выдачи шенгенских виз гражданам России является проявлением дискриминации по национальному признаку и демонстрирует двойные стандарты Брюсселя. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Ужесточение <...> является очередным проявлением дискриминации по национальному признаку, элементом продвигаемой Брюсселем культуры отмены всего русского, демонстрацией ЕСовского лицемерия и двойных стандартов», - подчеркнул дипломат.

Он также заявил, что Евросоюз окончательно дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека. По словам Грушко, ужесточение визовых правил затрагивает, прежде всего, обычных граждан России.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия перестала выдавать россиянам шенгенские мультивизы. Граждан России вынудили обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз.

Кроме того, все заявления на получение виз от граждан России будут проходить более тщательную проверку, которую в Евросоюзе объясняют необходимостью минимизировать возможные риски для безопасности объединения.