Историк объяснил, почему РФ полезна победа партии Радева на выборах в Болгарии

Лидер победившей на парламентских выборах в Болгарии партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев хочет заставить ЕС и НАТО считаться с интересами страны и желанием восстановить связи с Россией. Об этом в беседе с 360.ru рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Николай Подчасов.

Он отметил уникальность победы «Прогрессивной Болгарии» на выборах, поскольку такого единства во внутренней политике страны не наблюдалось в последние пять лет.

«Ни одна партия не могла получить большинство самостоятельно, а соглашения с партнерами никогда не получалось стабильными», - заметил Подчасов.

Кроме того, по словам историка, Радев оценил ущерб для страны от разрыва ЕС некоторых соглашений с Россией, которые были выгодны Болгарии. Именно поэтому он выступает за восстановление связей с Москвой.

«Мало того, что эти действия наносили вред интересам страны, они зачастую носили спорный характер с точки зрения национального законодательства», - добавил эксперт.

Он напомнил, что позиция Радева по конфликту на Украине состоит в том, что Европа не должна в него вмешиваться. Однако, по мнению Подчасова, прежде всего лидеру «Прогрессивной Болгарии» предстоит разбираться с внутренними проблемами и укреплять позиции своей партии. Напомним, на выборах она набрала 44,5% голосов.