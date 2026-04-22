В Германии не скрывают и не опровергают, что производят оружие для Украины, заявили в российском посольстве в Берлине. Ранее немецкий МИД вызвал нашего посла из-за публикаций Минобороны адресов производителей дронов для ВСУ в Европе, в том числе в ФРГ. При этом, страна, судя по публикации американской газеты Wall Street Journal, намерена идти по пути все большей милитаризации. В частности, на военное производство переориентируется автопром - флагман промышленности Германии. Легендарные автомобильные заводы превратятся в оружейные: Берлин готовится стать ключевой производственной базой всей оборонной промышленности Европы.

«Мы должны быть в состоянии защитить себя сами. Если мы будем продолжать стагнировать, если у нас по-прежнему будут слишком низкие темпы роста, если у нас будет больше трех миллионов безработных, то мы не можем указывать другим, что нам сообща делать в Европе. Мы должны стать локомотивом Евросоюза. Я не хочу преувеличивать, но скажу так: 26-й год во многих отношениях - в мире, в Европе и в Германии - будет решающим годом», - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Вероятно, для себя канцлер ФРГ уже все решил. Почему же начали именно с автомобильных цехов? Так мощности там подходящие. Плюс кризис немецкого автопрома: слабый спрос на фоне высокой конкуренции с Китаем и, как результат, падение прибыли. А вот что готовы производить на местах бывших «Мерседесов» и «Фольксвагенов»: производитель комплектующих для авто «Шэффлер» переориентируется на компоненты для дронов, авиации и бронетехники. «Фольксваген» возьмет на себя производство компонентов для ПВО и в целом рассматривается под военные нужды. Крупнейший оборонный концерн «Рейнметалл» запустит в производство ракеты для систем Patriot, большая часть которых уже подразумевается под поставки на Украину, плюс дроны и их двигатели, бронетехнику, электронику, компоненты для авиации. В общем, говоря языком автолюбителей, полная комплектация. Для немцев это не самые радостные вести.

«Немецкая автомобильная промышленность в настоящее время переживает один из самых серьезных кризисов. Это уже привело к массовым увольнениям на заводах. Теперь власти стремятся перейти на продукцию оборонного назначения, но военная продукция финансируется за счет налогов и оплачивается налогоплательщиками, что не является реальной прибылью для промышленности и, следовательно, это не приведет к экономическому подъему. Нам не нужно такого рода перевооружение в Германии», - рассказал «Звезде» депутат регионального парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Причем, немецкому автопрому такая переориентация не в новинку: в годы Второй мировой войны «Фольксваген» выпускал военные внедорожники и «швимвагены» - амфибии, потерпевшие фиаско на Курской дуге. «Мерседес» производил двигатели для самолетов, танковые компоненты, грузовики для пехоты, а «БМВ» полностью перешли на авиационные двигатели для Люфтваффе. Сегодня планируют сделать то же самое, но есть одно большое но: тогда фашистский меч ковался в США. Именно Вашингтон инвестировал колоссальные денежные средства в промышленность и финансовую систему гитлеровской Германии. А сегодня в мерцевскую Германию Америка вкладываться не готова, а Трамп прямо заявляет европейцам: вы сами по себе. А на чем строить военную империю, когда внутри страны - затяжная экономическая стагнация?

«Немецкая экономика находится в крайне тяжелом положении. В первую очередь из-за ошибочной энергетической политики. Выросла безработица. Дорожают продукты. На все эти вопросы правительство не дает ответы, а вместо этого все время говорят, что Россия представляет опасность. Таким образом, в Германии разжигается тревога по поводу войны. Мы в партии «Альтернатива для Германии» не видим, что Россия готова на нас нападать - мы за дипломатию. И нам нужно экономическое сотрудничество с Россией», - добавил Линдеманн.

А вот Мерцу нужно совсем другое: как бывший сотрудник инвестиционной компании, он четко понимает, как на оборонке можно сколотить состояние.

Но и русофобия никуда не исчезла: все последние контакты и контракты с Зеленским, особенно на совместное немецко-украинское оружейное производство, говорят о том, что Берлин рассматривает Киев как полигон под свои будущие военные разработки. А там и вся Европа наблюдает, как европейское оружие себя проявляет в противостоянии российской армии и все выделяет и выделяет на то кредиты за счет европейских налогоплательщиков. А те недовольны политикой Мерца: уровень антидоверия к канцлеру повысился до рекордных 80%. Этому способствует и парламентская оппозиция:

«Энергия должна быть доступной: ядерная энергия и уголь, газ и нефть из России и Азии! Поэтому нам нужны перемены через сближение, а не игры с огнем, нам нужны инвестиции в Германию, а не война и коррумпированные олигархи!»

Обещания оживить экономику Мерц за год правления так и не сдержал. Удержать рост цен на нефть тоже не смог. Свой год он потратил на Зеленского и различные форумы и европейские собрания, где пугал соседей российской угрозой. Агентство Bloomberg накануне сравнило Мерца с китом Тимми, который несколько раз застревал на отмели в Балтийском море: его спасали, но он снова вновь и вновь заплывал не туда. Вот и канцлер ФРГ сам того не осознавая заводит себя в тупик, но в отличии от кита Тимми, Мерца спасать пока никто не спешит.