Ушел из жизни легендарный советский летчик Иван Кашин

Герой Советского Союза и легенда отечественной авиации Иван Андреевич Кашин ушел из жизни 20 апреля 2026 года. Об этом сообщает Правительство Брянской области.

Советский летчик родился 2 января 1937 года в крестьянской семье в деревне Сахаровка (Елецкий район Воронежской области). Начальную школу окончил в родной деревне, а затем продолжил учебу в Ельце, куда в 1948 году перебралась его семья.

В 1955-м он поступил в Сасовское летное училище гражданской авиации. После его окончания в 1957 году молодого специалиста направили в Москву - в Управление гражданской авиации центральных районов и Арктики, а после попал в Брянский объединенный авиаотряд.

Настоящий подвиг Кашин совершил в 1973 году, будучи командиром воздушного судна Як-40. При попытке террористов захватить самолет он проявил отвагу: успел подать сигнал бедствия и в сложнейших метеоусловиях совершил вынужденную посадку в Москве. После приземления лайнер был взят штурмом, а злоумышленники обезврежены.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за героизм, мужество и высочайшее летное мастерство 19 декабря 1973 года Иван Кашин был удостоен звания Героя Советского Союза.

В последние годы жизни он много работал с молодежью и активно участвовал в социальной жизни Брянска. Имя летчика присвоено Дятьковскому кадетскому корпусу авиации, с которым ветеран поддерживал тесные связи.

«Вечная память о нем навсегда останется в сердцах жителей области», - выразил искренне сочувствие родным и близким губернатор Брянской области Александр Богомаз и региональное правительство.

Прощание с Героем состоится 23 апреля в 11:00 в Брянском театре драмы имени А. К. Толстого.