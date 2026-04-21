В кинотеатре «Поклонка» в Москве стартовал VI Международный фестиваль Правильного кино. Критерии того, что хорошо, что плохо, что правильно, у каждого свои, но главных ценностей никто не отменял. Об этом и кино - про любовь к родному дому, верность долгу, про семью.

Непреходящие ценности, которые остаются ориентиром для следующих поколений. Это есть один из критериев, по которому авторы фестиваля Правильного кино отбирали на конкурс документальные и игровые фильмы из России и еще трех десятков стран: от Казахстана до Буркина-Фасо. Заявку прислали даже из Италии. Открыл конкурсную программу фильм «Я стану капитаном» режиссера Дарьи Беднарской.

По сюжету 12-летний Ваня мечтает попасть во Всероссийский детский центр «Океан», чтобы встретиться со своим отцом. Чтобы не причинять боль сыну, ее мать с детства говорила, что ее муж - капитан дальнего плавания. Представлять премьеру на сцену кинотеатра «Поклонка» в Музее Победы на Поклонной горе выходит вся многочисленная съемочная группа. Часть из них во время съемок фильма входила в так называемый киноотряд. Большинство детей - непрофессиональные актеры.

Представленный на фестивале анимационный фильм «Сны на вознесение» рассказывает историю основоположника современной космонавтики Константина Циолковского, его отход от традиционных церковных догматов и вера в высший разум с идеей освоения космических пространств и достижения бессмертия при помощи науки. По сюжету его герой, 10-летний Алеша приезжает на лето в деревню к дедушке узнает об истории собственной семьи и формирует свое отношение к религии и вере.

Море и солнце - то чего всегда было в избытке и влекло к изрезанной береговой линии Крыма. Но за стремительным развитием полуострова после воссоединения с Россией скрывается труд 60 000 сотрудников крупнейших промышленных производств, компаний по производству мебели и даже электромобилей. Героем другой киноленты стал народный артист Юрий Назаров. Фильм так и называется «Народный».

VI международный фестиваль Правильного кино будет проходить почти до середины следующей недели. Для участия в конкурсном смотре его организаторы отобрали 70 отечественных и зарубежных картин. Посмотреть их в кинотеатре «Поклонка» зрители смогут совершенно бесплатно. Для этого необходимо только зарегистрироваться на сайте.