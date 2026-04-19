МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Алексеев

Об этом сообщила его дочь Мария Алексеева.
Дарья Неяскина 21-04-2026 21:19
© Фото: kino-teatr.ru

Актер Игорь Алексеев, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», ушел из жизни из-за инфаркта. Об этом сообщила его дочь Мария Алексеева для aif.ru.

По словам Марии, он умер от инфаркта в больнице. Детали похорон будут известны позже.

Актер ушел из жизни в ночь на 19 апреля 2026 года в возрасте 61 года. Как сообщили его коллеги, накануне смерти они обсуждали с ним планы на новые проекты. При этом Алексеев говорил о сильных болях в спине планах лечь в больницу. Ранее появилась информация, что артист на протяжении недели пробыл в реанимации.

Игорь Алексеев родился в Мурманске 1 июля 1964 года.В 1989-м он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. За свою карьеру он снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, включая «Улицы разбитых фонарей», «Белая ночь», «Тайны следствия», «Такая работа» и «Шеф. Игра на повышение».

#в стране и мире #актер #Игорь Алексеев #«Улицы разбитых фонарей»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 