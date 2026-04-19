Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Алексеев

Актер Игорь Алексеев, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», ушел из жизни из-за инфаркта. Об этом сообщила его дочь Мария Алексеева для aif.ru.

По словам Марии, он умер от инфаркта в больнице. Детали похорон будут известны позже.

Актер ушел из жизни в ночь на 19 апреля 2026 года в возрасте 61 года. Как сообщили его коллеги, накануне смерти они обсуждали с ним планы на новые проекты. При этом Алексеев говорил о сильных болях в спине планах лечь в больницу. Ранее появилась информация, что артист на протяжении недели пробыл в реанимации.

Игорь Алексеев родился в Мурманске 1 июля 1964 года.В 1989-м он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. За свою карьеру он снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, включая «Улицы разбитых фонарей», «Белая ночь», «Тайны следствия», «Такая работа» и «Шеф. Игра на повышение».