В Москве на два месяца арестована виновница массового ДТП с двумя жертвами

Таганский районный суд Москвы 21 апреля 2026 года принял решение заключить под стражу Анну Владимирову, которая в состоянии опьянения нарушила правила дорожного движения, что привело к гибели двух человек, после чего скрылась с места происшествия. Мера пресечения избрана на два месяца. Об этом сообщают суды общей юрисдикции города Москвы.

Согласно материалам следствия, Владимирова за рулем автомобиля Mercedes-Benz GLE 450 стала участницей аварии, в результате которой погибли мужчина на электровелосипеде и пассажирка в одной из столкнувшихся машин.

Напомним, что ночью на 21 апреля на улице Садовая-Черногрязская женщина за рулем налетела в такси и электровелосипед. Потом наехала на ремонтную площадку и врезалась в другие автомобили. Помимо погибших, есть еще пострадавшие, их число и степень полученных травм пока не уточняются.