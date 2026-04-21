В Москве на два месяца арестована виновница массового ДТП с двумя жертвами

Таганский районный суд Москвы принял решение заключить под стражу Анну Владимирову.
Дарья Неяскина 21-04-2026 19:55
© Фото: moscowcourts, t.me © Видео: moscowcourts, t.me

Таганский районный суд Москвы 21 апреля 2026 года принял решение заключить под стражу Анну  Владимирову, которая в состоянии опьянения    нарушила правила дорожного движения, что привело к гибели двух человек, после чего скрылась с места происшествия. Мера пресечения избрана на два месяца. Об этом сообщают суды общей юрисдикции города Москвы.

Согласно материалам следствия, Владимирова за рулем автомобиля Mercedes-Benz GLE 450 стала участницей аварии, в результате которой погибли мужчина на электровелосипеде и пассажирка в одной из столкнувшихся машин.

Напомним, что ночью на 21 апреля на улице Садовая-Черногрязская женщина за рулем налетела в такси и электровелосипед.  Потом наехала на ремонтную площадку и врезалась в другие автомобили. Помимо погибших, есть еще пострадавшие, их число и степень полученных травм пока не уточняются. 

#Москва #в стране и мире #авария #ДТП #пострадавшие
