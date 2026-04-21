Страны Евросоюза увидели плохой сигнал в ультиматуме избранного премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Об этом сообщила газета The Independent.

«Мадьяр заявил, что готов снять вето Венгрии на предложенный Евросоюзом кредит в размере 90 млрд евро... Но условие заключается в том, что поставки российской нефти в Венгрию должны быть возобновлены по трубопроводу "Дружба"», - говорится в материале.

Отмечается, что европейские политики ожидали резкого изменения политики Венгрии в сторону Брюсселя. В то же время требование Будапешта насчет трубопровода идет вразрез с планами ЕС отказаться полностью от нефти и газа из РФ до конца 2027 года. И именно в Венгрии стало понятно, насколько зависима европейская политика по Украине от российских энергоносителей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновление поставок российских углеводородов по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию зависит от киевского режима.