Крупнейший в мире айсберг полностью разрушился

Крупнейший в мире айсберг разрушился и раскололся на мелкие части. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Уточняется, что еще в январе 2026 года площадь А23а составляла 1 300 квадратных километров. Теперь она уменьшилась до 50. Как отметили в ААНИИ, в 1986 году, когда айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера, его площадь составляла около 4 200 квадратных километров.

«А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние 1 000 километров, пересек границу Атлантического и Южного океанов», - цитирует сообщение 360.ru.

Ранее Роскосмос поделился спутниковыми снимками дрейфующего в Атлантическом океане айсберга. Кадры сделаны с радиолокационного спутника «Кондор-ФКА».