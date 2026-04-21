МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Крупнейший в мире айсберг полностью разрушился

Ранее площадь айсберга А23а составляла 1 300 квадратных километров.
Глеб Владовский 21-04-2026 15:59
© Фото: ААНИИ

Крупнейший в мире айсберг разрушился и раскололся на мелкие части. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Уточняется, что еще в январе 2026 года площадь А23а составляла 1 300 квадратных километров. Теперь она уменьшилась до 50. Как отметили в ААНИИ, в 1986 году, когда айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера, его площадь составляла около 4 200 квадратных километров.

«А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние 1 000 километров, пересек границу Атлантического и Южного океанов», - цитирует сообщение 360.ru.

Ранее Роскосмос поделился спутниковыми снимками дрейфующего в Атлантическом океане айсберга. Кадры сделаны с радиолокационного спутника «Кондор-ФКА».

#в стране и мире #айсберг #ААНИИ #а23а
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 