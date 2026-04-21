Fox: NASA готово помочь в расследовании исчезновения изучающих НЛО ученых

Вашингтон обеспокоен вероятностью того, что ученые стали целью преследования за свою работу.
Вероника Левшина 21-04-2026 15:57
© Фото: imago, stock&people, via www.imag, www.imago-images.de, Global Look Press

В NASA заявили о своей готовности сотрудничать с федеральными агентствами в расследовании дел 11 ученых-ядерщиков и специалистов по космосу, изучавших НЛО и погибших или исчезнувших при подозрительных обстоятельствах. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что Вашингтон всерьез обеспокоился, что ученых преследовали из-за их работы, так как каждый из них сыграл ключевую роль в важных научных исследованиях, некоторые - с изучением неопознанных аномальных явлений.

Председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер считает, что в этом деле замешано «что-то зловещее».

«Мы направили уведомление Министерству обороны, ФБР, NASA и Министерству энергетики. Мы хотим знать все, что им известно о том, что произошло с этими учеными, потому что именно с этими четырьмя ведомствами были преимущественно связаны эти 11 человек», - заявил Комер.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил проверить все случаи внезапной гибели или исчезновения ученых. По этому поводу в Белом доме состоялось совещание. Трамп выразил надежду, что все произошедшее - это случайность, и пообещал в течение полутора недель поделиться своими выводами.

