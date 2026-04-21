Расчет «Града» разрушил опорный пункт ВСУ в Запорожской области

В результате огневого налета замаскированные фортификационные сооружения и находившаяся в них живая сила противника были полностью уничтожены.
21-04-2026 14:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет боевой машины РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны РФ.

Цель выявили с воздуха - разведывательный дрон обнаружил замаскированные укрепления и скопление личного состава противника в районе одного из населенных пунктов. Координаты оперативно передали артиллеристам.

После получения задачи расчет боевой машины БМ-21 «Град» выдвинулся на позицию, навел установку и нанес удар по заданному квадрату 122-мм реактивными снарядами.

По данным объективного контроля, в результате огневого налета укрепления и находившиеся там силы противника были полностью уничтожены. Опорный пункт ликвидирован.

Ранее расчет РСЗО «Град» из 82-го мотострелкового полка группировки «Север» накрыл замаскированные позиции и скопление пехоты ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#РСЗО #Град #запорожская область
