Глава ФБР подал иск на $250 млн за статью о его прогулах и пьянстве

Директор ФБР Кэш Пател подал иск против журнала The Atlantic и журналистки Сары Фитцпатрик за опубликованную в нем статью, которая пошатнула его репутацию. Он требует $250 млн в качестве компенсации морального ущерба.

«Ответчики, конечно, вольны критиковать руководство ФБР. Однако они перешли законную черту, опубликовав статью, изобилующую лживыми и сфабрикованными утверждениями, призванными уничтожить репутацию директора Патела и привести к его увольнению», - говорится в тексте искового заявления.

Кроме того, Пател отдельно указал на то, что при согласовании материала в пресс-службе ФБР сразу обратили внимание на недостоверность указанных в нем фактов.

Напомним, Фитцпатрик опубликовала статью о том, что Пател часто прогуливает работу и использует служебный транспорт в личных целях, включая самолет. Кроме того, по ее информации, он постоянно злоупотребляет алкоголем.

В своей статье журналистка указала, что в ФБР уверены в скорой отставке Патела со своего поста. Ранее стало известно о том, что Пэм Бонди была освобождена от должности генерального прокурора США, а Кристи Ноэм покинула пост министра внутренней безопасности.