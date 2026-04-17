Словакия подаст иск в суд ЕС из-за запрета на поставки газа из РФ

Словакия подаст в суд Евросоюза жалобу на запрет поставок российского газа. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Словакия подаст в суд ЕС жалобу на решение о запрете закупок газа в России», - приводит его слова TASR.

Отмечается, что документ поступит в суд на следующей неделе. Со слов Фицо, такую же жалобу ранее отправила Венгрия.

Словацкий премьер подчеркнул, что его страна не рассматривает подачу жалобы как конфликт с ЕС. Это сделано исключительно в качестве вынужденной меры для защиты своих экономических интересов.

Фицо считает, что российские газ и нефть абсолютно необходимы для нужды ЕС. Он добавил, что решение о прекращении закупок энергосырья должны были приниматься единогласно всеми странами Союза, а не простым большинством.

Накануне Роберт Фицо заявлял, что Европейский союз не способен ослабить Россию. Он подчеркнул, что русские встают на колени только чтобы завязать шнурки. Поставить их в такую позицию по требованию извне - невозможно.

До этого Politico сообщало, что все больше стран, входящих в состав Евросоюза, выступают за серьезное ограничение или полную отмену права вето в сфере внешней и оборонной политики. Так, группа стран во главе с Германией и Швецией настаивает на переходе к квалифицированному большинству голосов, чтобы ЕС мог действовать быстрее на международной арене.