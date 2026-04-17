В Мексике осиротевшая обезьяна нашла утешение в мягкой игрушке

Детеныш макаки весит меньше килограмма и все время проводит на руках смотрителей зоопарка вместе с плюшевой «мамой».
Ян Брацкий 17-04-2026 15:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Трагедия японской макаки Панчи, от которой при рождении отказалась мать, повторилась в зоопарке Гвадалахары в Мексике. В дикой природе такая обезьяна была бы обречена на гибель, но в неволе детенышу по имени Юдзи родителя заменили мягкие игрушки.   

«Юдзи каждое утро просыпается, обнимая плюшевую собаку. Это больше чем просто игрушка - этот мягкий компаньон выполняет роль... матери, после того как крошечного примата отвергла его собственная мать», - сообщили смотрители зоопарка.

Малыш весит всего 673 грамма, его выхаживают в отдельном боксе. Юдзи кормят и поют с помощью соски и бутылочки, как младенца, и, конечно, не спускают с рук. Пока маленькую макаку не спешат селить в общий вольер. Есть риск, что сородичи будут относиться к отвергнутому детенышу агрессивно.

Панчи стал знаменит на весь мир после того, как родная мать бросила его сразу после рождения. Детеныша обижали в стае и не хотели признавать своим. Единственным утешением для него стала плюшевая игрушка - орангутанг. С ней Панчи не расставался никогда. Кадры, на которых он, отвергнутый стаей, бежит к плюшевой «маме» и ищет у нее утешения после очередной оплеухи от старших, тронули сердца тысяч людей по всему миру. Аккаунт японского зоопарка в соцсети Х набрал тысячи новых подписчиков после этой истории.

Сейчас дела у Панчи идут на лад. Он уже повзрослел и не дает себя в обиду. Одна из взрослых макак приняла его в качестве приемного сына, что также положительно сказалось на его отношениях в стае. А недавно у Панчи появилась подружка. Они проводят все свое время вместе, и постепенно хвостатая красотка вытесняет плюшевую «маму».

#мексика #обезьяна #зоопарк #природа #Панчи #Гвадалахара #Юдзи
