Минобороны показало бои за Зыбино в Харьковской области

Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Север».
17-04-2026 13:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Зыбино в Харьковской области. На видео показана работа подразделений группировки войск «Север» в зоне проведения специальной военной операции.

Перед началом штурма российские военные подавили активность украинских беспилотников, а затем нанесли удары по выявленным позициям противника. Артиллерия и расчеты БПЛА отработали по огневым точкам и резервам ВСУ, не позволив им организовать оборону.

После этого штурмовые группы вошли в населенный пункт и закрепились на занятых рубежах. Военнослужащие провели зачистку зданий и подвальных помещений, проверяя каждый участок и устраняя очаги сопротивления.

В Минобороны уточнили, что Зыбино расположено на правом берегу реки Волчья. Контроль над этим населенным пунктом был установлен в результате решительных действий подразделений группировки «Север».

В ведомстве добавили, что российские войска продолжают расширять зону безопасности в Сумской и Харьковской областях. Подразделения продвигаются вглубь обороны противника, вытесняя силы ВСУ от государственной границы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #Харьковская область #спецоперация #Север #зыбино
