Изменились правила подсчета пенсий для многодетных

Помимо этого, изменения были внесены и в правила исчисления стажа, дающего право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии.
Сергей Дьячкин 14-04-2026 08:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Правила подсчета страхового стажа для назначения пенсий изменятся для родителей близнецов, многодетных семей и граждан, проживающих в сельской местности. Об этом сказано в постановлении правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Исходя из документа, изменения затрагивают порядок учета периодов ухода за детьми. Так, исключается ограничение, по которому такие периоды засчитывались в стаж в общей сложности не более чем за шесть лет.

Помимо этого, был уточнен порядок учета стажа для родителей в случае многоплодной беременности. Периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 года теперь будут суммироваться с учетом фактической продолжительности.

Изменения были внесены и в правила исчисления стажа, дающего право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Например, в документ добавляется положение о включении в такие категории лиц, которые проживают в сельской местности.

Ранее пресс-служба Соцфонда РФ сообщила, что часть россиян получат свои майские пенсии раньше установленного срока в связи с праздниками. Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Никаких заявлений о досрочной выплате подавать не придется - средства придут автоматически.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что пенсия в полмиллиона рублей и выше может быть либо у космонавтов, либо у летчиков-испытателей, у других профессий нет шансов на такие выплаты. По его словам, размер выплаты зависит от оклада и составляет от 55% до 85% от денежного содержания по должности. Минимальный порог в 55% достигают мужчины при выслуге от 25 лет, а женщины - 20 лет. На оклад летчиков-испытателей влияет место работы, классность, часы полета и воинское звание, а у космонавтов важны количество полетов на орбиту и проведенное время в космосе.

#в стране и мире #правительство РФ #пенсия #многодетные семьи #перерасчет пенсии #близнецы #уход за ребенком #страховой стаж
