Брюссель и Мадрид выделят Киеву по миллиарду евро военной помощи

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Бельгия и Испания выделят Киеву по €1 млрд военной помощи в этом году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Бельгия выделяет в этом году €1 млрд оборонной помощи Украине. В этом году Испания также предоставляет €1 млрд», - сказано в материале.

Он добавил, что Бельгия «подтвердила намерение» передать Киеву дополнительные истребители F-16. Кроме того, Брюссель даст запчасти к имеющимся самолетам.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Украина получит от Еврокомиссии очередной транш в €80 млн. Они перейдут Киеву за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.

Что касается обещанных ранее €90 млрд на военные нужды, то тут Каллас призналась, что у нее «нет хороших новостей». Официальный Брюссель не может гарантировать, что эти деньги будут предоставлены.