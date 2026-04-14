МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Брюссель и Мадрид выделят Киеву по миллиарду евро военной помощи

Бельгия также «подтвердила намерение» передать Киеву дополнительные истребители F-16 и запчасти к имеющимся самолетам.
Дарья Ситникова 14-04-2026 02:46
© Фото: Matthias Balk, dpa, Global Look Press

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Бельгия и Испания выделят Киеву по €1 млрд военной помощи в этом году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Бельгия выделяет в этом году €1 млрд оборонной помощи Украине. В этом году Испания также предоставляет €1 млрд», - сказано в материале.

Он добавил, что Бельгия «подтвердила намерение» передать Киеву дополнительные истребители F-16. Кроме того, Брюссель даст запчасти к имеющимся самолетам.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Украина получит от Еврокомиссии очередной транш в €80 млн. Они перейдут Киеву за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.

Что касается обещанных ранее €90 млрд на военные нужды, то тут Каллас призналась, что у нее «нет хороших новостей». Официальный Брюссель не может гарантировать, что эти деньги будут предоставлены.

#Украина #испания #Киев #Бельгия #военная помощь #михаил федоров
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 