Нефтепровод «Дружба отремонтируют до конца апреля, но не полностью. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский. В ходе брифинга с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем он напомнил, что восстановление разрушенной инфраструктуры - долгий процесс.

«Касаемо нефтепровода, как обещали, до конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы работать. Резервуары все не будут отремонтированы, это долгий процесс», - сказал Зеленский, речь которого транслировалась на YouTube-канал его офиса.

Нефтепровод «Дружба» имеет критическое значение для поставок углеводородов в Венгрию и Словакию. С января этого года он не работает. Официальный Киев перекрыл вентиль, сославшись на его повреждение. В Будапеште и Братиславе до сих пор были уверены, что это политический шантаж, с помощью которого Зеленский пытается склонить власти этих стран на свою сторону.

В конце марта в Киев прибыла группа экспертов от ЕС с целью воочию убедиться в неисправности трубопровода и оценить масштаб необходимых ремонтных работ. Однако доступ к «Дружбе» высоким гостям так и не предоставили. Поведение Зеленского смутило даже официальный Брюссель, в котором его назвали неразумным и загадочным.