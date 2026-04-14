Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться

Белорусские власти указали на актуальность лозунга «Работаем, чтобы жить».
Ян Брацкий 14-04-2026 14:31
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал государственных служащих мобилизоваться, чтобы преодолеть текущий сложный период. Слова белорусского лидера приводит его пресс-служба.

«Надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Причем непонятное время. Я как президент не знаю, к чему вас готовить. Работаем, чтобы жить», - заявил Лукашенко.

По его мнению, лозунг «Работаем, чтобы жить» сегодня как никогда актуален. Ранее президент Белоруссии заявил, что жизнь в мире и согласии является главным завоеванием ее народа. Как отметил Лукашенко, радостно видеть детей, которые не переживают.

Ранее президент Белоруссии сказал, что в случае конфликта официальный Минск способен нарастить численность своих войск до полумиллиона человек. Сейчас белорусская армия насчитывает 70 тысяч солдат, а с учетом внутренних войск и КГБ - порядка 100 тысяч. Лукашенко предупредил, что его войска готовы дать отпор любому агрессору.

На учениях, которые состоялись в стране в начале 2026 года, солдат готовили в условиях, максимально приближенных к боевым. Также Александр Лукашенко подчеркнул, что для него не существует понятия мирного времени, его военнослужащие готовы к выполнению задач всегда.

#в стране и мире #белоруссия #минск #Лукашенко
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
