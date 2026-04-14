Кремль объяснил блокировки мессенджеров и ограничения Интернета

Устранением неполадок в работе Интернета занимаются специалисты профильных служб и ведомств.
Ян Брацкий 14-04-2026 13:02
© Фото: Oleg Spiridonov, Business Online, Global Look Press

В России полностью стабилизируют работу Интернета после принятия вынужденных ограничительных мер по соображениям безопасности. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Понятно, что ограничения в работе Интернета вызывают неудобства для многих граждан, но сейчас такой период. После того как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена и нормализована», - пообещал Песков.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, не являются ли подобные блокировки «путем в прошлое». По мнению Пескова, в данной ситуации соображения безопасности диктуют необходимость принятия конкретных мер. Большинство россиян понимают их необходимость и целесообразность, уверен пресс-секретарь главы государства.

Не обошел вниманием он и работу иностранных мессенджеров на территории России. По словам Пескова, они должны выполнять национальное законодательство, в ином случае последуют ограничения. Это абсолютно нормальная практика, так поступают во многих странах мира, напомнил Дмитрий Песков. Ранее он сообщил об устранении проблем в работе Всемирной паутины на территории России. Устранением неполадок занимаются профильные службы.

#в стране и мире #Кремль #интернет #блокировка #мессенджер
