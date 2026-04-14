В Турции подросток устроил стрельбу в школе, пострадало 16 человек

Не менее 16 человек пострадали в результате стрельбы в школе на юго-востоке Турции, которую, предположительно, устроил 18-летний подросток. Об этом сообщает телеканал TGRT.

Уточняется, что инцидент произошел в провинции Шанлыурфа в здании профессионально-технического лицея. Нападавший вошел на территорию школы и открыл беспорядочный огонь из длинноствольного оружия во внутреннем дворе.

После этого он ворвался в здание, где также продолжил стрельбу. Сообщается, что большинство учащихся успели покинуть здание, выпрыгнув из окон.

На место событий оперативно прибыли полицейский спецназ и медики. В настоящее время операция по захвату нападавшего продолжается. Телеканал NTV не исключает, что злоумышленник мог взять заложников.