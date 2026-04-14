В Турции подросток устроил стрельбу в школе, пострадало 16 человек

На место событий прибыли полицейский спецназ и медики, операция по захвату нападавшего продолжается.
Сергей Дьячкин 14-04-2026 11:44
© Фото: Stringer, news.ru, Global Look Press

Не менее 16 человек пострадали в результате стрельбы в школе на юго-востоке Турции, которую, предположительно, устроил 18-летний подросток. Об этом сообщает телеканал TGRT.

Уточняется, что инцидент произошел в провинции Шанлыурфа в здании профессионально-технического лицея. Нападавший вошел на территорию школы и открыл беспорядочный огонь из длинноствольного оружия во внутреннем дворе.

После этого он ворвался в здание, где также продолжил стрельбу. Сообщается, что большинство учащихся успели покинуть здание, выпрыгнув из окон.

На место событий оперативно прибыли полицейский спецназ и медики. В настоящее время операция по захвату нападавшего продолжается. Телеканал NTV не исключает, что злоумышленник мог взять заложников.

 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
