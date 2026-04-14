Расчеты Д-30 разрушили блиндажи ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цели выявили операторы беспилотников, которые обнаружили сеть замаскированных позиций противника и передали координаты артиллерии. После этого расчеты 122-мм гаубиц Д-30 оперативно открыли огонь.

Для уничтожения укрытий использовали осколочно-фугасные снаряды. Удары пробили перекрытия блиндажей и разрушили траншеи вместе с находившимся там личным составом.

Корректировку огня вели в режиме реального времени с помощью беспилотников, что обеспечило точность поражения. В результате противник лишился укрепленных позиций на этом участке, что позволило российским штурмовым подразделениям продолжить продвижение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.