Торжественная церемония награждения лауреатов премии МО РФ в области культуры и искусства: прямая трансляция

Премия вручается в девяти номинациях за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Особое внимание при присуждении премии за 2025 год было уделено проектам, направленным на поддержку военнослужащих, героизацию подвигов защитников Отечества и сохранение исторической памяти.

Среди лауреатов премии 2025 года - народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный, народный артист Российской Федерации Алексей Гуськов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Шелогуров Лев Исаевич, заслуженная артистка Российской Федерации Агунда Кулаева, писатель, заслуженный юрист Российской Федерации Соловьев Иван Николаевич, мастер художественной ковки Михалев Виктор Петрович, авторский коллектив создателей спектакля «Знамя Победы» Центрального академического театра Российской Армии, фронтовая творческая бригада ЛенВО, актриса театра и кино Леонела Мантурова, поэт Влад Маленко, артист Алексей Татаринцев, другие деятели культуры и искусства.

Традиционно в церемонии награждения участвуют Герои России, кавалеры орденов Мужества, члены Общественного и Художественного советов Министерства обороны Российской Федерации, деятели культуры.

Премия стала важной площадкой для диалога между армией и обществом, а ее лауреаты - гордостью страны и примером для будущих поколений.