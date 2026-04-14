Пять человек пострадали при падении авто в реку на востоке Москвы

Иномарка вылетела с моста на востоке Москвы и упала в реку. ДТП произошло в районе Вешняков на Горбатом мосту.

Сообщается, что в результате аварии пострадали пять человек. Известно, что троих из них госпитализировали, еще двоих осматривают медики.

«Куча спецслужб, сбили двух человек и машина улетела с моста», — рассказала свидетельница в разговоре с 360.ru.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники экстренных спецслужб. Несколько свидетелей произошедшего подтверждают, что перед падением в воду машина сбила несколько человек.