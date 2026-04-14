Jerusalem Post: Эрдоган пригрозил войной Израилю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю войной. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

«Мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать», - сказал он.

С его слов, Израиль вынудил 1,2 миллиона ливанцев уехать из своей страны из-за нападений на гражданские поселения. Эрдоган призвал помешать Израилю сделать это и с Палестиной.

На такое заявление уже отреагировал министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху. Он назвал турецкого лидера «мегаломанским диктатором» с империалистическими амбициями.

Ранее стало известно, что у консульства Израиля в Стамбуле неизвестные вступили в перестрелку с полицией. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи сообщил о ликвидации троих нападавших, двое полицейских ранены.

Личности террористов установлены. Они прибыли в Стамбул из Измита на арендованном автомобиле. Один из них связан с религиозной организацией, другой ранее привлекался к ответственности за хранение наркотиков.