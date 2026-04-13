Вертолеты Севфлота выполнили более 40 взлетов и посадок с «Адмирала Левченко»

Учение прошло в рамках плановой боевой подготовки.
13-04-2026 05:48
© Фото: Пресс-служба Северного флота © Видео: Пресс-служба Северного флота

Экипажи вертолетов Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали взаимодействие с БПК «Адмирал Левченко». Об этом сообщает пресс-служба Севфлота.

Учение было направлено на совершенствование навыков взаимодействия авиации и кораблей в открытом море. Оно прошло в рамках плановой боевой подготовки.

Отмечается, что в ходе полетов экипажи вертолетов Ка-27М и Ка-27ПС отработали взлет и посадку на корабль на ходу и в дрейфе в акватории Баренцева моря. Кроме того, они проверили системы навигации и связи судна с авиагруппой.

По данным пресс-службы флота, особое внимание было уделено безопасности полетов в условиях северных широт. Известно, что перед посадкой на корабль вертолетчики должны выполнить сближение и визуально определить расстояние до корабля. После этого вертолет выполняет зависание над кораблем и осуществляет посадку на палубу. Стоит отметить, что все это происходит в нелегких условиях: направление ветра, курс и скорость корабля влияют на безопасность посадки.

Полеты экипажей выполнялись в дневное и ночное время суток. Как передает Северный флот, в них принимал участие личный состав из числа молодого пополнения. Новобранцы приступили к выполнению упражнений после того, как сдали теоретическую часть и подтвердили свои практические навыки.

Сообщается, что летная смена длилась более шести часов. За это время было выполнено более 40 взлетов и посадок с борта корабля.

Напомним, 4 апреля летчики отмечали День морской авиации Тихоокеанского флота. Свой профессиональный праздник экипажи Ка-27 отметили тренировочными вылетами.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#учения #вертолеты #Северный флот #Ка-27 #Баренцево море #экипаж
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
