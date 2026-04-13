Оружие Сталина: как создавали фильм «Разгром немецких войск под Москвой»

К 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной телеканал «Звезда» подготовил спецпроект о легендарном документальном фильме «Разгром немецких войск под Москвой». Картина получила первую для Советского Союза награду американской киноакадемии «Оскар». Многие кадры сделаны буквально под бомбежками. Военные операторы шли на риск, а потом все монтировали в неотапливаемых помещениях. Производство не останавливали ни на минуту.

Октябрь 1941-го, Москва. По Тверской, а тогда еще улице Горького, проносят аэростаты заграждения. Город готовится к наступлению врага. Эти кадры – первые в фильме «Разгром немецких войск под Москвой» - особое оружие Иосифа Сталина, которое должно было не только поднять воинский дух, но и в качестве неопровержимых доказательств запечатлеть все ужасы фашистского режима. Тогда никто и не догадывался, какой подвиг совершили военные кинооператоры.

Условия были сложные: Москва под бомбежками, киностудии в плачевном состоянии, часть специалистов погибла при эвакуации. А фильм нужно не только снять, но и смонтировать в кратчайшие сроки.

На кадрах можно увидеть уникальный эпизод, когда оператор сам берет интервью. Легендарный советский оператор Марк Трояновский общается с очевидицей смертной казни пособников фашистов под Краснодаром. Именно его глазами в «Разгроме немецких войск под Москвой» миллионы зрителей по всему миру увидели ключевую сцену фильма – речь Сталина на параде 7 ноября 1941-го.

В тот день парад начался на два часа раньше - о переносе никто не предупреждал. Повезло, что военный оператор Мария Сухова приехала на 10 минут раньше. Она успела снять проход пехоты, а к проезду техники подоспел и сам Трояновский. Но Сталина на трибуне Мавзолея так никто и не снял. Позже мы узнаем, что речь снимали уже в зале Кремлевского дворца.

Съемка состоялась только со второй попытки. Сталин настоял убрать суфлер, бумаги с подсказками и говорил по памяти. О том, что съемка проводилась в помещении, догадаться можно по отсутствию снегопада и пара изо рта главы государства. Тогда на улице уже был сильный мороз, дороги заметало, но помещение так сильно натопили, что не помогли даже открытые окна.

На фронте операторы работали в паре. Это было необходимое условие на случай, если одного убьют, то второй смог бы доставить пленку на студию. Работали круглосуточно. Так, в кратчайшие сроки смонтировали 69 минут фильма.

На кадрах можно увидеть и подготовку обороны Москвы: патрулирование города, сооружение баррикад и укреплений, прием добровольцев в истребительные отряды. Операторы показали производство оружия и боеприпасов, работу войск ПВО. Бои на подступах к Москве, Туле, Сталиногорска, кадры уничтоженных деревень.

На всех этапах производства Сталин лично вносил правки в фильм. И вот 18 февраля 1942 года кинокартина вышла на большие экраны. Отпечатали 800 копий – рекордный по тем временам тираж. Фильм смотрели в городах, деревнях и даже на фронте. Легендарная кинокартина показала ключевые события битвы за Москву - первой крупной победы над фашистами.