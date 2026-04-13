В Госдуме напомнили о разделении майских праздников на два периода

Майские праздники в этом году будут разделены на два периода по три дня. Об этом напомнил заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Каплан Панеш.

«Майские праздники разделены на два периода по три дня. Первые майские выходные приурочены к Празднику Весны и Труда», - цитирует депутата RT.

Панеш пояснил, что из-за того, что 1 Мая в этом году выпадает на пятницу, выходные длятся три дня подряд - с 1 по 3 мая. Четверг, 30 апреля, будет сокращенным рабочим днем, как пояснил депутат, он короче на один час. Затем следует рабочая неделя - с 4 по 8 мая. Вторые майские выходные связаны с Днем Победы. В 2026 году 9 Мая выпадает на субботу. Согласно закону, если праздничный день совпадает с выходным, выходной переносится на следующий рабочий день. В нынешнем году его перенесут на понедельник, 11 мая. Таким образом, вторые майские выходные продлятся с 9 по 11 мая включительно.

Панеш отметил, что 8 мая будет также сокращенным рабочим днем для тех, кто работает пять дней. По словам депутата, продолжать работу будут сотрудники непрерывно действующих предприятий, экстренных служб, магазинов, аптек и СМИ. Граждане, работающие по сменному графику, также не будут отдыхать в праздники, если на эти даты выпала их смена.

По словам Панеша, с финансовой точки зрения май - один из наименее выгодных месяцев для отпуска, добавил он. Причина в том, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. А стоимость рабочего дня в месяцах с большим количеством праздников оказывается выше, чем в обычные месяцы. Самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году - июль, в котором будет 23 рабочих дня. А также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, в каждом из которых по 22 рабочих дня. Самые невыгодные - январь с 15 рабочими днями, февраль и май с 19 рабочими днями.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ ожидает 94 миллиона турпоездок по России в этом году. Лидирует Крым, где забронировано отелей на 50% больше, чем в прошлом году. На одного выезжающего за границу туриста приходится 10 путешественников по России. Помимо Крыма, центрами притяжения туристов стали в этом году кинематографичная Териберка на берегу северного Ледовитого океана, многогранный Дальний Восток с его деликатесами, территория красивых закатов - Нижний Новгород и Краснодар, где сакура в этом году зацвела раньше, чем в Японии.