ФСБ задержала группу аферистов за манипуляции с акциями через Telegram

ФСБ арестовала трех граждан РФ за манипуляции с акциями через Telegram. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что во взаимодействии со Следственным комитетом были задержаны граждане 1985, 1997 и 1998 годов рождения. Они были организаторами Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Как установило следствие, задержанные систематически манипулировали российским фондовым рынком.

С 2023 по 2024 год мошенники воздействовали на стоимость ценных бумаг, совершая обратные операции по искусственно сформировавшейся цене. При этом они создавали публикации в своих Telegram-каналах, призывая покупать или продавать активы. Это существенно меняло котировки российских ценных бумаг.

Было задокументировано более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами, принадлежащими 19 крупным компаниям. В квартирах задержанных изъяли часы и аксессуары на сумму более трех миллионов рублей, электронные носители информации, средства управления и администрирования Telegram-каналами - мобильные телефоны, банковские и сим-карты.

«Банк России имеет в своем арсенале систему автоматического обнаружения стандартной торговой активности, основанной на различных паттернах поведения, которые позволяют выявлять операции, имеющие признаки манипулирования рынком», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. В ФСБ подчеркнули, что во взаимодействии с Банком России на постоянной основе выявляют, предупреждают и пресекают экономические преступления, в том числе манипуляции на финансовом рынке.