На Сахалине в результате столкновения автобуса и фуры пострадали 16 человек

На Сахалине при столкновении пассажирского автобуса и грузового автомобиля пострадали 16 человек, четверо из них доставлены с травмами в больницу. Об этом сообщает региональная пресс-службу ГИБДД.

Авария произошла около восьми часов утра по местному времени на 307-м километре трассы, соединяющей Невельск, Томари и аэропорт Шахтерск. По предварительным данным, водитель за рулем фуры FAW потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и там врезался в автобус ПАЗ.

Двенадцати пассажирам автобуса была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Четверых пострадавших с травмами различной степени тяжести пришлось госпитализировать. В настоящей момент на месте происшествия работает полиция.