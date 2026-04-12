На Сахалине в результате столкновения автобуса и фуры пострадали 16 человек

Авария произошла около восьми часов утра по местному времени на 307-м километре трассы.
Дарья Неяскина 12-04-2026 09:07
© Фото: Ilya MoskovetsURA.RU, Global Look Press

На Сахалине при столкновении пассажирского автобуса и грузового автомобиля пострадали 16 человек,  четверо из них доставлены с травмами в больницу. Об этом сообщает региональная пресс-службу ГИБДД.

Авария произошла около восьми часов утра  по местному времени на 307-м километре трассы, соединяющей Невельск, Томари и аэропорт Шахтерск. По предварительным данным,  водитель за рулем фуры  FAW потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и там врезался в автобус ПАЗ.

Двенадцати пассажирам автобуса была оказана  медицинская помощь на месте происшествия. Четверых пострадавших с травмами различной степени тяжести  пришлось госпитализировать. В настоящей момент на  месте происшествия  работает полиция.

 

#в стране и мире #сахалин #ДТП
