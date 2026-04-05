В Калининграде в многоэтажке погибли три человека

Дарья Неяскина 12-04-2026 09:57
© Фото: МЧС Калининградской области, Max.ru

В Калининграде во время сильного пожара в многоквартирном доме спасатели нашли тела трех погибших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального  управления  МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло на улице Инженерной. Горели общий коридор на втором этаже и одна из квартир на четвертом. Пожарные эвакуировали 37 человек, включая двоих детей. При проведении спасательных работ были обнаружены трое погибших. К работе также присоединился психолог.

По сообщению ведомства, общая площадь возгорания составила 75 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 53 сотрудника и 15 единиц техники.

#в стране и мире #пожар #МЧС #Калининград
