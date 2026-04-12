В Томской области из-за наводнения эвакуировали свыше 80 человек

В Томской области спасатели эвакуировали свыше 80 человек из-за обрушившегося на регион наводнения. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур.

«В Черной речке подтоплены 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. Эвакуированы 73 человека, в том числе, 15 - в пункт временного размещения», - написал он в соцсетях.

Глава региона добавил, что из населенного пункта Тохтамышево эвакуировали восемь человек. В то же время там остаются подтопленными столько же частных домовладений.

Мазур добавил, что в области на замерзшей реке Томь продолжают взрывные работы. Ожидается, что таким образом удастся сократить число подтоплений.