В Томской области из-за наводнения эвакуировали свыше 80 человек

Эвакуации провели в Черной речке и Тохтамышево.
Глеб Владовский 12-04-2026 09:18
© Фото: Яков Андреев, РИА Новости

В Томской области спасатели эвакуировали свыше 80 человек из-за обрушившегося на регион наводнения. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур.

«В Черной речке подтоплены 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. Эвакуированы 73 человека, в том числе, 15 - в пункт временного размещения», - написал он в соцсетях.

Глава региона добавил, что из населенного пункта Тохтамышево эвакуировали восемь человек. В то же время там остаются подтопленными столько же частных домовладений.

Мазур добавил, что в области на замерзшей реке Томь продолжают взрывные работы. Ожидается, что таким образом удастся сократить число подтоплений.

#в стране и мире #Наводнение #Томская область #эвакуация #владимир мазур
